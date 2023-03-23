У стіні установи утворилася величезна діра.

Російські військові в ніч на 23 березня вчинили черговий злочин проти людяності й обстріляли Херсонський обласний кардіологічний центр.

Зокрема, прес-служба оперативного командування "Південь" оприлюднила на своїй сторінці в Facebook відповідне фото, на якому зафіксовані руйнування фасаду будівлі та внутрішніх приміщень.

"Херсонський обласний кардіологічний центр (на фото – УНІАН) після нічного обстрілу рашистами. Ворог продовжує грубо порушувати норми міжнародного гуманітарного права, але всі факти ретельно задокументовані і зібрані для міжнародного трибуналу", - йдеться в повідомленні.

Окупанти здійснили нові обстріли по Херсонській області

Нагадаємо, що за минулу добу окупанти випустили по Херсонській області майже 319 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Херсон ворог обстріляв п'ять разів - 19 снарядів влучили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки. В результаті обстрілів регіону одна людина загинула, двоє отримали поранення.

Зазначимо, що за словами заступника Державного секретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд, міжнародний трибунал для російських злочинців можуть створити вже до літа 2023 року.

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