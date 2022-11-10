У доповіді правозахисної організації розповідається, як окупанти насильно переміщали, били і катували українців.

Правозахисна організація Amnesty International у новій доповіді про війну в Україні звинуватила Росію у злочині проти людства.

В документ заявляється про насильницьке переміщення, депортацію та фільтрацію мирних жителів на окупованих територіях України.

"В ході цього переміщення дітей розлучали з їхніми сім'ями в порушення міжнародного гуманітарного права", — обурилися правозахисники.

Відео дня

Співробітники Amnesty опитали 88 осіб, у тому числі 48 жителів Маріуполя. Українці розповіли, що російські загарбники піддавали "фільтрації", довільно затримували, били, катували електрошоком і погрожували стратою мирним жителям. Деяким з них відмовляли в їжі і воді, а багатьох утримували в небезпечних умовах і переповнених камерах.

"Гідні усілякого засудження дії Росії по насильницькому переміщенню і депортації являють собою військовий злочин. Amnesty International вважає, що їх слід кваліфікувати і розслідувати як злочин проти людяності", — наголосила генеральний секретар Amnesty International Аньєс Калламар.

Скандал з Amnesty International

Як писав УНІАН, Amnesty International відвідала 19 міст і сіл в Україні. Свої висновки організація опублікувала у звіті, який викликав скандал. Акцент в документі був зроблений на тому, що українські війська і озброєння нібито знаходяться в житлових районах, що наражає мирних жителів на небезпеку, оскільки провокує вогонь з боку РФ по житлових забудовах.

Звіт підхопили російські пропагандисти, які стали стверджувати ВСУ використовують мирних жителів в якості "живого щита".

Глава Мінреінтеграції Ірина Верещук назвала заяву Amnesty International "абсурдною і образливою". Президент Володимир Зеленський також різко засудив Amnesty International за спробу амністувати Росію.

Посол Британії в Києві не втрималася від емоційного коментаря на адресу Amnesty International і підкреслила, що українцям загрожують російські ракети.

На тлі скандалу глава української філії Amnesty International Оксана Покальчук пішла у відставку.

Вас також можуть зацікавити новини: