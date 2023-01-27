Наразі ведеться робота щодо створення правових механізмів та збору доказів.

Міжнародний трибунал, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за злочини проти людяності та воєнні злочини в Україні, може бути створений до літа. Про це повідомляє Голос Америки, цитуючи слова заступниці Державного секретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд.

"Ми наполегливо працюємо над цим з нашими партнерами з G7 та з Україною, ми працюємо над різноманітними моделями. Я хотіла би, щоб ми дійшли висновку до річниці (йдеться про вторгнення Росії в Україну - УНІАН) - приблизно в лютому, але це може зайняти ще кілька місяців. Але до літа я б хотіла, щоб цей механізм з’явився", - сказала Нуланд, відповідаючи на запитання сенатора-демократа зі штату Меріленд Бена Кардіна.

Вікторія Нуланд зазначила, що ведеться робота щодо створення правових механізмів та збору доказів.

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Нуланд зазначила, коли вона у вересні була у Києві з державним секретарем США, вони зустрілися в Ірпені з неурядовими організаціями, які ""збирають докази та документують їх" для передачі в суди. Частина з цих організацій працює за підтримки організації з міжнародної допомоги США, USAID.

Трибунал для Рутіна та Лукашенка

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Європаламент проголосував за резолюцію щодо створення трибуналу для вищого керівництва Росії, зокрема для Путіна, за злочини та агресію проти українців.

У резолюції йдеться також про притягнення до відповідальності Олександра Лукашенка та керівництва Білорусі як держави, з території та за підтримки якої Росія веде війну проти України.

Вчора, 26 січня, Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію, яка закликає до створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва Росії та Білорусі за скоєння злочину агресії проти України.

Місцем проведення трибуналу пропонується Гаага.

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