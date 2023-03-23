Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.

За минулу добу російські окупанти випустили по Херсонщині 319 снарядів з важкої артилерії та "Градів", в результаті одна людина загинула, двоє - поранені. Нагадаємо, що напередодні ворог випустив 248 снарядів по області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram.

"За минулу добу противник здійснив – 54 обстріли, випустивши 319 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів. 19 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки", - зазначив він.

За словами очільника ОВА, в результаті ворожих обстрілів одна людина загинула, двоє дістали поранення.

Армія РФ здійснила нові обстріли по Україні

Нагадаємо, що станом на ранок 23 березня окупанти завдали 48 авіаційних ударів та здійснили 75 обстрілів з РСЗВ по Україні. Зокрема, ворог запустив по нашій території 21 БПЛА іранського виробництва. За даними Генштабу, дрони запустили з Брянської області РФ.

Також за останні 24 години українські герої стримали понад 83 ворожих атак на східних напрямках фронту. Зокрема, ворог не полишає спроб посилити маневри біля Авдіївки (Донецька область).

Нагадаємо, що у своєму останньому звіті аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) підкреслили, що РФ може скористатися оперативною паузою під Бахмутом, щоб посилити маневри біля Авдіївки.

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