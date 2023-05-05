У військовій адміністрації зазначають, що на думку окупантів, цивільні в Кізомисі становлять для них якусь небезпеку.

Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков пояснив, чим село Кізомис на Херсонщині зазнає регулярних атак ворога.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, чим Кізомис, який постійно обстрілюється російськими окупантами, такий цікавий їм.

"Це, перш за все, дуже близько… Кізомис і Станіслав - це Білозерська громада - дуже близько до їхніх позицій на тому березі. Вони постійно намагаються руйнувати там все для того, щоб, перш за все, у них був, я так думаю, простір для того, щоб по них також не гатили", - сказав Толоконніков.

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Він також припустив, що окупанти вважають, що цивільні в Кізомисі, яких там лишилося близько 10%, становлять для них якусь небезпеку. "Але військових там немає", - наголосив він.

Війна в Україні - ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що з села Кізомис Херсонської області евакуювали всіх дітей. "Росіяни накривають Кізомис щільним вогнем щоденно. Сьогодні знову постраждали житлові будинки та, на щастя, дітей встигли вивезти", - зазначив він.

Росіяни, загалом, щодня обстрілюють правобережну частину Херсонської області. Зокрема, 30 квітня окупанти з артилерії вдарили по житлових будинках в селищі Білозерка. Унаслідок ворожої атаки постраждав 29-річний чоловік. Того ж дня загарбники обстріляли село Одрадокам'янка, там загинула 58-річна жінка.

А 3 травня внаслідок обстрілу російськими загарбниками міста Херсон і області загинули 23 людини. 46 людей отримлаи поранення.

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