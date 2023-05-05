Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков пояснив, чим село Кізомис на Херсонщині зазнає регулярних атак ворога.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, чим Кізомис, який постійно обстрілюється російськими окупантами, такий цікавий їм.
"Це, перш за все, дуже близько… Кізомис і Станіслав - це Білозерська громада - дуже близько до їхніх позицій на тому березі. Вони постійно намагаються руйнувати там все для того, щоб, перш за все, у них був, я так думаю, простір для того, щоб по них також не гатили", - сказав Толоконніков.
Він також припустив, що окупанти вважають, що цивільні в Кізомисі, яких там лишилося близько 10%, становлять для них якусь небезпеку. "Але військових там немає", - наголосив він.
Війна в Україні - ситуація на Херсонщині
Як повідомляв УНІАН, 30 квітня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що з села Кізомис Херсонської області евакуювали всіх дітей. "Росіяни накривають Кізомис щільним вогнем щоденно. Сьогодні знову постраждали житлові будинки та, на щастя, дітей встигли вивезти", - зазначив він.
Росіяни, загалом, щодня обстрілюють правобережну частину Херсонської області. Зокрема, 30 квітня окупанти з артилерії вдарили по житлових будинках в селищі Білозерка. Унаслідок ворожої атаки постраждав 29-річний чоловік. Того ж дня загарбники обстріляли село Одрадокам'янка, там загинула 58-річна жінка.
А 3 травня внаслідок обстрілу російськими загарбниками міста Херсон і області загинули 23 людини. 46 людей отримлаи поранення.