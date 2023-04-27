Російські військові скинули пʼять керованих авіабомб на село.

На Херсонщині російські війська завдали ударів по житловому кварталу обласного центру та селу Кізомис, є загиблі.

Про це повідомив керівник Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму офіційному Telegram-каналі. За його даними, окупанти обстріляли житловий квартал Херсона. "Пошкоджено декілька квартир. На жаль, травми, несумісні з життям, отримав 42-річний чоловік", - повідомив він.

Також російські військові скинули пʼять керованих авіабомб на село Кізомис Білозерської громади. Наразі інформація про руйнування та потерпілих уточнюється.

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Обстріли Херсонщини: останні новини

Як відомо, Херсон та область сисематично страждають від російських обстрілів та ударів.

18 квітня вони обстріляли район центрального ринку Херсона, внаслідок чого шестеро людей отримали поранення.

23 квітня загарбники вдарили по селу Кізомис артилерією. Удари припали на школу, автівку правоохоронців та близько 25 житлових будинків. Внаслідок цієї атаки постраждали дві жінки. Того ж дня повідомлялося про атаку по Херсону, загинув 80-річний чоловік.

У Херсонській військовій адміністрації повідомляли, що російські війська значно збільшили обстріли області та Запоріжжя.

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