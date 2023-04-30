Вороги накривають Кізомис щоденно щільним вогнем, зазначив голова Херсонської ОВА.

З села Кізомис, що в Херсонській області, евакуювали всіх дітей.

Про це 30 квітня повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Чиновник зазначив, що спільними зусиллями Херсонської ОВА, поліцейських та волонтерів БФ "Добра справа" останні дві родини з дітьми доставили в безпечне місце.

"Багато батьків довелось вмовляти не наражати своїх дітей на небезпеку та не залишатися на лінію вогню. Росіяни накривають Кізомис щільним вогнем щоденно. Сьогодні знову постраждали житлові будинки та, на щастя, дітей встигли вивезти", - підкреслив він.

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За словами Прокудіна, родини отримали безкоштовне тимчасове житло та харчування й знаходяться в безпеці.

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Росіяни дуже часто обстрілюють Херсонську область. Унаслідок ворожих ударів є багато руйнувань, постраждалих та жертв.

Зокрема, 30 квітня стало відомо, що супротивники з артилерії обстріляла селище Білозерка - ворог прицільно гатив по житлових будинках. Унаслідок ворожої атаки постраждав 29-річний чоловік. Окупанти також обстріляли село Одрадокам'янка, загинула 58-річна жінка.

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