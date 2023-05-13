Російські окупанти продовжили наземні атаки в Бахмуті і його околицях на тлі локальних контратак з боку української сторони.
Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що на кадрах з геолокацією видно, що окупанти просунулися між вулицями Маршала Толбухіна та Ірини Левченко на північному заході Бахмута.
За даними Інституту, "вагнерівці" захопили 220 м території в Бахмуті і атакують три основних укріпрайони в північно-західному секторі міста.
Крім того, російські окупанти продовжували наступальні операції вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. У ISW зазначили, що на кадрах з геолокацією видно, що російські війська дещо просунулися вперед в межах 2 км на південний схід від Авдіївки.
Аналітики підкреслили, що пропагандистські воєнкори поширюють дані про те, що, загарбники змінили напрямок ударів по Авдіївці з південного заходу на схід і намагаються наступати на Авдіївку з району Круткої Балки.
Також в ISW вказали, що за останню добу росіяни не завдавали ніяких підтверджених наземних ударів в західній частині Донецької області. "Російські сили обстріляли район Вугледару (30 км на північний захід від Донецька), але не завдавали ударів по населеному пункту", - йдеться у звіті.
Ситуація у Бахмуті
Обстановка у Бахмуті вкрай напружена. Російські окупани ні на хвилину не послаблюють ударів по українських позиціях.
Сьогодні британська розвідка підтвердила відвоювання Силами оборони України не менше одного кілометра території біля Бахмута.