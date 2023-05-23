На Мар’їнському напрямку відбито численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де відбулось понад 30 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Так, на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області. Завдав авіаударів по низці населених пунктів.

На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Там же та поблизу Верхньокам’янського Донецької області - завдали авіаударів . Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Веселе на Донеччині.

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На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Противник завдав авіаударів в районах Бахмута, Іванівського та Білої Гори.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського. Протягом доби завдав авіаударів біля Авдіївки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку відбито численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Також ворожих обстрілів зазнало село Побєда, що неподалік.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви.

Війна в Україні: новини

Запеклі бої тривають на Донбасі. Найважча ситуація на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. При цьому, за даними Генштабу, 21 травня на цих напрямках відбулося 25 бойових зіткнень.

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