Аналітики зазначили, що заявам окупантів підтверджень не знайшлося.

Російські війська продовжують наступальні операції в межах Бахмута. Геолокаційні кадри показали, що вони просунулися в південній частині міста ближче до стадіону "Авангард".

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики спростували дані про те, що "вагнерівці" захопили залізничну станцію Бахмут-1, оскільки візуальних підтверджень цьому немає. Також в ISW не підтвердили, що росіяни захопили центральну частину Бахмута.

При цьому, як зазначили експерти, відхід ЗСУ в західну частину міста на другорядні рубежі оборони і зосередження "Вагнера" на розвідувальних атаках, призведуть до тимчасового зниження оперативного темпу російських військ в Бахмуті.

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Крім цього, як повідомили експерти, російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк. За їхніми даними, російські війська досягли незначних успіхів на захід від Новобахмутівки.

Стуація в Бахмуті

У Бахмуті котрий місяць йдуть напружені бої. ЗСУ вдається тримати місто, попри те, що окупанти закидають їх "гарматним м'ясом". Днями спікер східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що російські військові далекі від захоплення міста. Те ж саме сказали і в Білому домі.

4 квітня в ISW повідомили, що найманцям ПВК "Вагнер" вдалося захопити будівлю мерії Бахмута, а російські військові просуваються в центр міста.

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