Керівництво ПВК "Вагнер" виявляє неймовірну зневагу до своїх солдатів, повідомив чиновник.

Сполучені Штати Америки бачать, як Росія зазнає нищівних втрат, а війська ПВК "Вагнер" фактично кидають у м'ясорубку у Бахмуті.

Таку заяву зробив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США, повідомляє кореспондент Voice of America Джефф Селдін у мікроблозі Twitter. "Те, що ми бачили від "Вагнера" на полі бою, це неймовірна жорстокість", - сказав чиновник Петагону.

Також він відзначив, що керівництво приватної військовії компанії демонструє неймовірну зневагу до своїх солдатів. "Ми бачимо абсолютно нищівну втрату людей, яку Росія зазнає через те, що "вагнерівські сили" фактично кидають у м'ясорубку, а російські війська залишаються на своїх позиціях завдяки надійній українській обороні", - сказав представник міністерства оборони США.

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За словами представника Міноборони, на сході тривають бої, однак суттєвих зрушень у територіальному контролі не відбулося. "Лінії фронту є відносно статичними зі значним обміном артилерією, але без значних переваг у маневрі з обох сторін", - сказав він.

Він додав, що увага Штатів зосережена на тому, щоб допомогти Україні просунутися й утримати свої позиції під час контрнаступу.

Контрнаступ України - останні новини

Нагадаємо, у нещодавньому інтерв'ю президент Володимир Зеленський повідомив, що українська армія ще не готова до контрнаступу, оскільки потребує більше боєприпасів та винищувачі.

The New York Times повідомляв, що ЗСУ вже отримали західне озброєння, а також створили штурмові підрозділи.

Відомо, що російські окупанти надзвичайно стурбовані планами України розпочати масштабний наступ. У Криму наразі триває оборонна та матеріально-технічна підготовка.

На думку полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, українська армія може почати випалювати російські тили вже у найближчі тижні.

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