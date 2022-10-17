Для цього поліціянтам знадобилася тільки стрілкова зброя.

У понеділок, 17 жовтня, столичні поліцейські збили дрон-камікадзе зі стрілецької зброї.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував у Facebook.

Зокрема, він опублікував епічні кадри процесу збиття дрона від першої особи. На відео видно, що поліціянти застосували стрілецьку зброю.

Відео дня

"А ось як все було від першої особи. "Шахід" зазнав отріцатєльного всплитія. Дякую за службу! І тільки вперед! Ваша патрульна поліція", – написав Білошицький.

РФ вдарила по Києву: подробиці атаки дронами-камікадзе

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, у Києві о 6:23 було оголошено повітряну тривогу, яка тривала майже три години. Пізніше стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Зафіксовано 4 прильоти, всі в Шевченківському районі.

Також вже повідомлялося, що з-під завалів будинку дістали тіло вагітної жінки та її чоловіка. Жертвами сьогоднішньої атаки дронів-камікадзе у столиці вже стали троє людей.

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