Жертвами сьогоднішньої атаки дронів-камікадзе у столці вже стали троє людей.

У Києві з-під завалів будинку, у який влучив дрон російських окупантів, витягнули тіла трьох людей.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі, кули влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців", - заявив Кличко.

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"Серед них - молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності", - додав міський голова.

Обстріл Києва дронами-камікадзе: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, у Києві о 6:23 було оголошено повітряну тривогу, яка тривала майже три години.

Пізніше стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Зафіксовано 4 прильоти, всі в Шевченківському районі.

Зруйнований під час ранкової атаки російських окупантів житловий будинок в Києві не підлягає реставрації, постраждалим зараз надається медична, психологічна і матеріальна допомога.

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