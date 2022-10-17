Сьогодні вранці російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе.

Зруйнований під час ранкової атаки російських окупантів житловий будинок в Києві не підлягає реставрації, постраждалим зараз надається медична, психологічна і матеріальна допомога.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Усім постраждалим надаємо медичну, психологічну допомогу. Зруйнований будинок не підлягає реставрації, люди залишилися без даху над головою. Тому ми готові зараз надавати місця в готелях, гуртожитках. Найближчим часом зможемо надати постійне чи тимчасове житло", - зазначив Кличко.

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РФ вдарила по Києву: подробиці атаки дронами-камікадзе

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, у Києві о 6:23 було оголошено повітряну тривогу, яка тривала майже три години. Пізніше стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Зафіксовано 4 прильоти, всі в Шевченківському районі.

Також вже повідомлялося, що з-під завалів будинку дістали тіло вагітної жінки та її чоловіка. Жертвами сьогоднішньої атаки дронів-камікадзе у столиці вже стали троє людей.

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