Юрій Ігнат зазначив, що у росіян змінюється вектор атак, інтенсивності і характер цілей, але не тактика.

Російська Федерація дотримується обраної тактики обстрілів України і не змінює її. Головними цілями для окупантів залишаються військові об'єкти, оборонні підприємства, а також інфраструктурні об'єкти.

"Помилково говорити про те, що ворог змінив тактику ракетних атак. Можна говорити про зміну вектора атак, інтенсивності, характеру цілей", - заявив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна.

За його словами, тактика у росіян не змінюється – намагаються розосередити увагу української системи протиповітряної оборони.

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"У росіян є певні цілі, у кожної свій пріоритет - це наші військові об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, важливі стратегічні об'єкти, оборонні підприємства, склади, скупчення військ і особливо Західна техніка і боєприпаси", - підсумував військовий.

Нічна атака на Україну - останні новини

У ніч на 19 травня росіяни в черговий раз вдарили по містах України ракетами та іранськими дронами-камікадзе Shahed. Українські захисники знищили 16 безпілотників і три ракети "Калібр".

Водночас Shahed атакували об'єкт критичної інфраструктури у Львові. Крім того, вибухи прогриміли і в Кривому Розі.

Керівник прес-центру Сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни намагаються розхитати ситуацію в українському суспільстві, внести розкол напередодні важливих подій на фронті, тому спитують терпіння українців нічними атаками.

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