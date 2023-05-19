Усього російськими загарбниками було випущено 6 крилатих ракет "Калібр".

Сили оборони України цієї ночі збили 3 крилаті ракети "Калібр" і 16 ударних дронів. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, у ніч на 19 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами "Shahed-136/131" та крилатими ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі.

Як зазначили у Повітряних силах, зафіксовано пуски 22 "шахедів" та шести "Калібрів".

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"Протягом цієї нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань "Центр", "Захід" та "Південь" Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети та 16 ударних дронів", - сказано у повідомленні.

Масована атака РФ по Україні 18 травня - головне

У ніч на 19 травня російські окупанти завдали чергового удару по території України. На підльоті до Києва були знищені іранські дрони-камікадзе "Shahed".

Низка вибухів пролунала у Кривому Розі. Було 4 влучення. Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому станi. Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання.

А у Львові "Шахеди" атакували обʼєкт критичної інфраструктури. Постраждалих внаслідок повітряної атаки РФ немає.

Генштаб уточнює, що минулої доби російські окупанти завдали 39 ракетних, 39 авіаційних ударів по Україні. Також було скоєно 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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