Росіяни настільки добре закріпиоися на захопленій території, що вибити їх буде дуже важко.

Швидкий успіх українського контрнаступу у поточних реаліях "практично неможливий". Про це заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал Олександр Сирський в інтерв'ю BBC.

Він зазначив, що на Сході, як і на півдні, утримувана противником територія насичена мінами і оборонними загородженнями. У росіян, за його словами, багато опорних пунктів. "Тому наше просування дійсно йде не так швидко, як хотілося б", – заявив він.

Сирський стверджує, що Україна все ж володіє однією явною перевагою над ворогом – це "єдність нашого військового керівництва і довіра наших солдатів один одному".

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BBC зазначає, що це різко контрастує з російською військовою ієрархією, яка, схоже, страждає від чвар і відірваності армії від верховного командування.

Сирський стверджує, що повернення Бахмута є для нього "справою честі". "Ми втратили багатьох наших братів, наших військовослужбовців, коли захищали Бахмут... тому ми просто зобов'язані повернути його", – заявив він.

Командувач 57-ї бригади полковник Олександр Бакулін, з яким також поспілкувався кореспондент видання, стверджує, що за останні два місяці ситуація в районі Бахмута змінилася радикально. По-перше, зараз наступають ЗСУ, а не російські війська. По-друге, регулярна армія РФ, яка сьогодні тут воює, відрізняється від вагнерівців. Останні, за його словами, "були незручними ворогами... вони вбивали заради вбивства".

"Якщо ми докладемо трохи зусиль, Бахмут можна буде оточити", — заявив полковник Бакулін і додав, що зараз в наступі його бригада несе менше втрат, ніж під час оборони Бахмута.

Генерал Сирський підтвердив виданню, що американські касетні боєприпаси прибули в Україну і будуть готові до використання протягом декількох днів. Також автор інтерв'ю стверджує, що бачив американські гаубиці M777, здатні використовувати такі боєприпаси, вже на позиціях навколо Бахмута.

"Наші люди чекають перемог. Їм потрібні маленькі перемоги", - заявив Сирський, уточнюючи, що звільнення Бахмута матиме не тільки психологічне значення, а й відкриє шлях вглиб окупованої частини Донбасу.

Ситуація на фронті - останні новини

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ворожі безпілотні літальні апарати проводять постійну розвідку по всій лінії фронту, особливо на Херсонщині. Українські зенітники постійно спостерігають по 10-15, а іноді і 20 безпілотників ворога одночасно.

Британська розвідка констатувала, що за останні два тижні ЗСУ та російська армія домоглися лише незначного просування на різних ділянках. При цьому росіяни змушені були обмежити кількість використовуваних боєприпасів на півдні через їх дефіцит.

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