Це стосується спецслужб РФ.

У Кремлі кожного разу "маленький траур" через рішення щодо надання зброї на користь України. Умовно кажучи, у Росії це трактують як провал роботи власних спецслужб.

Тому такі новини, як майбутнє надання боєприпасів країнами ЄС з ініціативи Чехії, означають, що хтось з агентів РФ щось "провалив". Про відповідну логіку Росії розповів представник ГУР Андрій Юсов.

"Кожне подібне рішення партнерів, оголошення такого рішення, а тим більше виконання - це звичайно маленький траур у Кремлі... Це означає, що хтось провалив чергову операцію. Хтось не отримає підвищення, нагороди, і чергових зірочок. Але нам від того їх не шкода", - наголосив він у коментарі Espreso.

Юсов каже, що зараз агенти спецслужб РФ намагаються зіграти на випередження, щоб завадити новим поставкам зброї в Україну - за цією темою ворог уважно стежить.

Одна з подібних диверсій - це розхитування міжнародної проукраїнської коаліції. Хоча навіть такі потуги Кремля зараз не можна вважати успішними. "Ми бачимо, що в них це не виходить", - констатував представник ГУР.

Останні новини щодо снарядів для України

Сьогодні очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час прес-конференції зі своїм колегою з Молдови акцентував, що ЗСУ можуть вже в осяжному майбутньому отримати снаряди з чеської ініціативи.

Йдеться про "збройну кампанію" Праги, яка залучила понад 15 країн ЄС до збору коштів та поставок боєприпасів. Нещодавно представник очільника уряду коментував, що після підписання необхідних контрактів, поставки реалізують за кілька тижнів. Орієнтовано їх варто чекати вже в червні.

Вас також можуть зацікавити новини: