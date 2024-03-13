Радник прем'єр-міністра Чехії назвав імовірний місяць перших поставок.

У Чехії дали чітку відповідь, коли Україна може дочекатися поставок першої партії артилерійських снарядів, закуплених у країнах ЄС за чеською ініціативою.

Питання прокоментував радник прем'єр-міністра Чехії з національної безпеки Томаш Пояр. Він пояснив, що зброю мають відправити влітку, у червні, якщо контракт успішно укладуть.

"Коли контракт буде укладено, знадобиться кілька тижнів, щоб доставити їх (боєприпаси) в Україну. З червня поставки можуть початися", - цитує Euractiv.

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При цьому чиновник не уточнив, з яких саме країн поставлять снаряди. За його словами, їх купували скрізь, де вони були за доступною ціною і хорошої якості.

ЗМІ зазначає, що наразі у Чехії є побоювання, що Москва спробує втрутитися в процес поставок. Тому конкретних деталей щодо країни-постачальників і маршрути логістики не називають.

Відомо лише те, що понад 15 країн зобов'язалися допомогти Україні коштами для закупівлі боєприпасів. Серед них перераховуються Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція і Норвегія, а також низка союзників поза ЄС. Наприклад, у "коаліції" є Канада.

Кулеба висловився про терміни постачання боєприпасів

Сьогодні глава МЗС України Дмитро Кулеба також висловився щодо поставок боєприпасів за планом Чехії. Він каже, що довгоочікуване відбудеться вже в найближчому майбутньому.

Деталі чиновник розкрив під час зустрічі з главою МЗС Молдови Міхаєм Попшоєм у Києві. Окремо Кулеба подякував країнам, які погодилися вкластися фінансово в закупівлю необхідної зброї.

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