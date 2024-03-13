Вже цього тижня Чехія представить план постачання снарядів до України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Збройні сили України вже в осяжному майбутньому отримають перші снаряди в рамках чеської ініціативи закупівлі артилерійських снарядів за межами країн-членів Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Республіки Молдова Міхаєм Попшоєм у Києві.

Глава МЗС України висловив подяку усім країнам, які швидко ухвалили рішення про виділення коштів на підтримку чеської ініціативи.

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Кулеба сказав, що цього тижня відбудуться контакти з чеськими колегами, які детально представлять план поставок снарядів до України.

"Ми готові до повного співробітництва і сприяння. За попередніми сигналами, які ми отримали, наші хлопці на фронті відчують збільшення постачання снарядів вже в осяжному майбутньому. Тобто, це не займе багато місяців. Але чеська ініціатива розрахована на реалізацію протягом усього року", - наголосив Кулеба.

Зокрема, як відзначив міністр, перша частина снарядів почне надходити в осяжній перспективі, і потім впродовж року будуть надходити нові партії.

Також глава МЗС розповів, що існують й інші ініціативи. Він нагадав, що під час нещодавньої поїздки у Вільнюс на зустрічі міністрів закордонних справ Балтійських країн, Франції та України обговорювалася одна з таких ініціатив.

"Я закликав вже сьогодні почати збирати гроші на неї також. Тому що кожен політик в Європі має пам'ятати одну річ. Це не працює таким чином, що ми зібрали гроші на чеську ініціативу, видихнули і сказали, що ми усе зробили, все нормально. Чеська ініціатива - це добре. Але недостатньо. Тому сьогодні закрили фінансове питання чеської ініціативи - завтра вже повинні закривати фінансові питання подібних ініціатив. Вони є. І ми про них знаємо", - повідомив Кулеба.

За його словами, для реалізації інших ініціатив бракує фінансового ресурсу.

"Якщо окрім чеської ініціативи ще дві будуть реалізовані у цьому році, то російські окупанти відсуватимуть в Україні набагато суттєвіші проблеми на фронті", - наголосив Кулеба.

Він додав, що тепер треба пробивати фінансування для реалізації інших ініціатив.

Чехія знайшла Україні близько 500 тисяч снарядів

Впродовж кількох місяців Чехія таємно шукала за межами Європейського Союзу боєприпаси для України і зрештою змогла знайти 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч снарядів калібру 122 мм. Тоді Чехія заявила, що готова бути посередником у постачанні цих боєприпасів для Києва. ()

Щоб профінансувати купівлю такої значної кількості зброї, було створено неформальну коаліцію.

Станом на 12 березня до ініціативи закупівлі боєприпасів для ЗСУ в країнах поза межами ЄС приєдналися 18 країн. Зокрема, план Чехії підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада, Франція, Польща та інші країни.

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