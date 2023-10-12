Все більше росіян, які незаконно прибули на територію окупованого Криму, покидають півострів, усвідомлюючи, що його деокупація невідворотня. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
В ефірі інформаційного телемарафону вона зазначила, що сезон "бавовни" в окупованому Росією Криму триває.
"Незважаючи на календарне похолодання, ми продовжуємо насаджувати не тільки "бавовну", але й розуміння того, що деокупація не може бути скасована – вона буде просуватися, хоча це не буде такими швидкими темпами як хотілося б. Але це невідворітній процес", – наголосила Гуменюк.
При цьому вона зауважила, що це усвідомлюють і гауляйтери, і росіяни, які належать до категорії "понаєхалі" і незаконно придбали в Криму житло. За її словами, вони намагаються завершити нотаріальне впорядкування своїх справ і хоч щось "витиснути" з майна, яким "володіли" протягом проживання на тимчасово окупованій території.
Гуменюк також повідомила, що росіяни вже намагаються виїхати з Криму, але на сьогодні виїзд "не такий легкий".
"Логістика всього півострова досить ускладнена, тому на основних напрямках, де є мости, які майже не працюють, рух дуже уповільний. А основна траса М-17 є неспокійна, бо має ознаки вогневого контролю з боку Сил оборони України", – резюмувала Гуменюк.
Ситуація в Криму: оцінки експертів
Генерал армії Микола Маломуж, коментуючи рейди українських сил в окупованому Криму, зазначив, що війська намічають стратегічні точки, які потрібно буде знищити в процесі наступальних операцій. Маломуж впевнений, що солдати країни-агресора, і росіяни, які в'їхали на півострів за час окупації, будуть тікати з Криму.
Водночас керівник безпекових програм центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук стверджує, що Крим став дуже незручним хабом для окупантів. За його словами, боєприпаси та паливо-мастильні матеріали для підрозділів на півдні росіянам доводиться везти через Кубань.