Процес деокупації Криму просуватиметься, хоча й не так швидко як хотілося б, зазначила вона.

Все більше росіян, які незаконно прибули на територію окупованого Криму, покидають півострів, усвідомлюючи, що його деокупація невідворотня. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

В ефірі інформаційного телемарафону вона зазначила, що сезон "бавовни" в окупованому Росією Криму триває.

"Незважаючи на календарне похолодання, ми продовжуємо насаджувати не тільки "бавовну", але й розуміння того, що деокупація не може бути скасована – вона буде просуватися, хоча це не буде такими швидкими темпами як хотілося б. Але це невідворітній процес", – наголосила Гуменюк.

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При цьому вона зауважила, що це усвідомлюють і гауляйтери, і росіяни, які належать до категорії "понаєхалі" і незаконно придбали в Криму житло. За її словами, вони намагаються завершити нотаріальне впорядкування своїх справ і хоч щось "витиснути" з майна, яким "володіли" протягом проживання на тимчасово окупованій території.

Гуменюк також повідомила, що росіяни вже намагаються виїхати з Криму, але на сьогодні виїзд "не такий легкий".

"Логістика всього півострова досить ускладнена, тому на основних напрямках, де є мости, які майже не працюють, рух дуже уповільний. А основна траса М-17 є неспокійна, бо має ознаки вогневого контролю з боку Сил оборони України", – резюмувала Гуменюк.

Ситуація в Криму: оцінки експертів

Генерал армії Микола Маломуж, коментуючи рейди українських сил в окупованому Криму, зазначив, що війська намічають стратегічні точки, які потрібно буде знищити в процесі наступальних операцій. Маломуж впевнений, що солдати країни-агресора, і росіяни, які в'їхали на півострів за час окупації, будуть тікати з Криму.

Водночас керівник безпекових програм центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук стверджує, що Крим став дуже незручним хабом для окупантів. За його словами, боєприпаси та паливо-мастильні матеріали для підрозділів на півдні росіянам доводиться везти через Кубань.

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