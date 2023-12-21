ЗМІ РФ повідомляють, що система протиповітряної оборони країни начебто відпрацювала по цілях у районі Кримського мосту, пропагандисти традиційно заявляють, що "пошкоджень немає".

У четвер, 21 грудня у тимчасово окупованій Керчі сталися потужні вибухи. Російські окупанти перекрили так звагний "кримський міст". Про це повідомляють місцеві пабліки.

За словами мешканців, спочатку відбулися два вибухи, а потім ще два.

Тим часом російські окупанти взяли під контроль рух транспорту через Керченський міст. Причини цієї дії не пояснюються.

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Водночас ЗМІ РФ повідомляють, що система протиповітряної оборони країни начебто відпрацювала по цілях у районі "кримського мосту". Пропагандисти традиційно заявляють, що "пошкоджень немає".

"- 5 хвил. тому ППО не доїжджаючи мосту відпрацювало. - Жах якийсь був. - Так дуже сильно. - Сергію Миколайовичу, все норм, міст цілий", - йдеться у переписці.

Останні новини з Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Крим звільнити буде легше, ніж Донбас. За його словами, найскладніша частина стосується місцевих мешканців, а не територій.

Зеленський зазначив, що головна проблема полягає "у складнощах з ментальним поверненням мешканців Донбасу", адже останні 10 років у регіоні тривали бойові дії і там проходила контактна лінія. При цьому частина людей пройшла війну і там поширений сепаратизм.

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що росіяни усвідомлюють, що деокупація Криму невідворотня, і залишають півострів.

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