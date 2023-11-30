Захопленний росіянами Крим деокупувати буде легше, ніж Донбас. Найскладніша частина стосується місцевих мешканців, а не територій.
"Може так статися, що ми території повернемо раніше, ніж цих людей. Так може бути. Наприклад, якщо ми беремо Донбас, люди живуть там 10 років, живуть в іншому просторі і це довгий процес. Може бути по-різному. Я вважаю, що складніше з Донбасом. Мені партнери колись казали: вам буде майже неможливо повернути Крим і дуже складно повернути Донбас. А на мою думку, якщо ми говоримо про людей, все одно території повертаються з людьми, якщо люди не хочуть - буде дуже складно", - заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з миколаївськими студентами.
Головна проблема у складнощах з ментальним поверненням мешканців Донбасу. Останні 10 років у регіоні тривали бойові дії і там проходила контактна лінія. За словами президента, частина людей пройшла війну і там поширений сепаратизм.
"Стосунки зрозумілі. І навіть зараз, коли Росія проти нас воює, найжорсткіші сепаратисти стоять, біжать росіяни, а ці стоять. Це також про щось говорить. А бойових дій в Криму не було, тому я вважаю, що Крим чекає дуже на повернення. Донбас також чекає, але буде дуже складно, бо велика частина цієї території була окупована і максимально мілітаризована... Нам головне нас зберегти. Те, що в нас є, все інше обовʼязково повернеться", - додав очільник держави.
Деокупація українських територій
На фронті триває контрнаступ українських сил. Поступово наші війська звільняють раніше захоплену росіянами територію. У червні вони навіть звільнили позиції, окуповані з 2014 року.
Станом на вересень під Бахмутом звільнили понад 50 км територій
У жовтні керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповідала, що все більше росіян, які незаконно прибули на територію окупованого Криму, покидають півострів, усвідомлюючи, що його деокупація невідворотня.