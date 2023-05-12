Обидва російські пілоти загинули.

В окупованому Криму розбився російський вертоліт Мі-28, повідомляє Міноборони РФ. Обидва льотчики загинули.

Місцеві Telegram-канали уточнюють, що подія трапилася в Джанкойському районі в селі Світле близько 15:42 за місцевим часом. У мережі публікують знімок, імовірно, місця падіння Мі-28.

Льотчики нібито виконували плановий навчально-тренувальний політ.

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Політ виконувався без боєкомплекту, на землі руйнувань немає, заявили в Шойгу. За попередньою причиною, окупанти розбилися через техніку, бо вона відмовила.

Для з'ясування обставин туди скерована комісія Головного командування ВКС РФ.

Скільки вертольотів росіяни втратили за час війни - дані

З початку повномасштабного вторгнення РФ назавжди на українську землю ЗСУ "приземлили" 294 російських вертольоти, також підтверджено збиття 308 літаків.

Російські Мі-28 почали потрапляти під удари ЗСУ вже в перші місяці повномасштабної війни. Наприклад, у травні 2022 року бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка збили вертоліт Мі -28Н "Нічний мисливець" у Харківській області.

А 20 квітня 2023 року росіяни самі втратили ще одну "пташку" в окупованій Кирилівці. Вертоліт Ка-52 через туманну погоду впав в Азовське море. Підтверджена ліквідація одного пілота - його тіло винесло на берег, проте кремлівські пропагандисти натякнули на загибель всього екіпажу.

Мі-28 - російський ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малоскоростних повітряних цілей і живої сили противника.

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