Імовірно, загинув весь екіпаж російського Ка-52.

В окупованій Кирилівці Запорізької області 20 квітня розбився російський вертоліт Ка-52, одного пілота ліквідовано, підтверджує мер Мелітополя Іван Федоров та повідомляє з посиланням на очевидців "РІА Мелітополь".

"Пляжі тут такі привабливі, що не встояв навіть рашистський вертоліт - і з розгону так приземлився, що й частин не збереш. Та і пілот буквально втратив голову від краси Азовського узбережжя. Такий курортний сезон нам подобається. Давайте ще", - написав Федоров.

Тіло ворожого льотчика винесло на центральний пляж Кирилівки, інформує "РІА Мелітополь".

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За словами очевидців, два вертольоти кружляли над морем у районі бази відпочинку "Золотий берег". Через туманну погоду один з російських Ка-52 не впорався з керуванням і самоліквідувався.

Другий вертоліт ще кружляв над "братиком", а потім полетів у напрямку Криму. Це підтверджує і допис рашистського Telegram "Fighterbomber". Сьогодні там опублікували пост з траурною присвятою і чорно-білим фото Ка-52 з традиційним у таких випадках підписом "Вічного польоту, брати". Це може натякати на те, що загинув не один, а одразу обидва пілоти.

Втрати РФ в Україні - останні новини

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 184 420 окупантів, з них 670 за минулу добу. Водночас на українську землю "приземлили" 308 російських літаків і 293 гелікоптери.

За підрахунком CSIS, щомісяця ворог втрачає на полі бою майже 150 танків, проте спроможності для ведення війни у РФ все ще є. Загалом за час повномасштабної війни проти України Росія втратила майже 10 тисяч одиниць основної військової техніки. Серед них – танки, артилерійські установки, безпілотники та вантажівки.

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