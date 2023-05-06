Окупанти заплуталися в кількості збитих ракет.

У Криму вдень 6 травня 2023 року пролунали потужні вибухи, пише видання "Крим. Реалії". На опублікованих фото була помітна робота російської ППО і сліди випущеної ракети у небі, а також дим, що піднімається, десь у лісовій ділянці.

Проте спочатку окупаційна влада стверджувала, що робота ППО пов'язана з нібито навчаннями російських загарбників, а не з виявленням цілей у небі.

Хоча це не завадило окремим представникам окупаційної адміністрації закликати проросійські Telegram не публікувати роботу протиповітряної оборони.

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Вже незабаром гауляйтер Криму Сергій Аксьонов завив про ракетну атаку нібито ЗСУ. "Над Республікою Крим силами ППО збита балістична ракета, запущена українським ОТРК "Грім-2", - написав Аксьонов.

Він стверджує, що руйнувань і постраждалих нібито немає. Водночас його "радник" заявив про збиття двох балістичних ракет ОТРК "Грім-2".

Вибухи в Криму - останні новини

Останнім часом в окупованому Криму і на півдні самої Росії почастішали випадки невідомої "бавовни".

Наприклад, цього тижня два рази поспіль було атаковано Ільський НПЗ у Краснодарському краї і ще один - у Тамані. Нафтобази постачали, зокрема, Чорноморський флот пальним.

Ще у квітні 2023 року спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк чітко відповіла, що вибухи в окупованих південних районах України є частиною контрнаступальних заходів ЗСУ зі звільнення своїх територій від рашистів.

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