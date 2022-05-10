Ціна виробництва одного такого гелікоптера становить близько $18 мільйонів.

У Харківській області бійці 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка збили гвинтокрил Мі-28Н "Нічний мисливець".

Про знищену техніку розповів волонтер Роман Доник на своїй сторінці на Facebook. Він також опублікував фотографії гелікоптера, якого "приземлили" українські захисники.

Згідно з попередньою інформацією, воїни 92-ї бригади збили гвинтокрил під селом Бобрівка Харківської області. Реєстраційний номер техніки — RF-13654. Це третій візуально підтверджений випадок, коли українські захисники знищили вертоліт Мі-28Н. у переважній більшості випадків ЗСУ збивають Ка-52, який, втім, теж нахвалювала кремлівська пропаганда.

Нагадаємо, згідно зі свіжими даними від Генштабу Збройних сил України, окупанти втратили 158 гелікоптерів і 199 винищувачів. Дані приблизні, адже на сході і півдні тривають активні битви, що ускладнює підрахунок.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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