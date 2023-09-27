Партизани знайшли мінімум чотири такі позиції.

Окупанти готуються обороняти пляжі Євпаторії (Крим) від атаки Збройних сил України.

Як повідомляють партизани руху "АТЕШ", в Євпаторії росіяни обладнали вогневі позиції на набережній незалежності. Агенти іронічно додають, що назва набережної "дуже символічна".

"Повідомляється, що там обладнано 4 вогневі позиції. Невже рашисти думають, що саме з пляжів Євпаторії розпочнеться визволення Криму? Чи це зроблено для відмивання грошей? Якщо так, то нехай...", - йдеться у повідомленні.

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Що відбувається у Криму зараз

На території окупованого Криму атмосфера серед загарбників стає дедалі гнітючішою, особливо, після операції "Крабова пастка". Розвідка фіксує усі переміщення російських окупантів у Криму, а ЗСУ використовують ці розвідувальні дані.

22 вересня ЗСУ уразили штаб Чорноморського флоту в Севастополі, а також атакували запасний командний пункт ЧФ.

Військово-морський експерт Defence Express, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький заявив, що у російських загарбників виникли проблеми через знищення штабів Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі та біля нього. Було знищено дороговартісне обладнання зв’язку, яке неможливо відновити дуже швидко.

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