Російські окупанти таким чином, ймовірно, намагаються запобігти висадці українських військових.

Російські окупанти облаштовують лінії оборони просто на кримських пляжах.

На опублікованих в мережі відео видно цілу мережу траншей в піску під час заходу в море неподалік від селища Чорноморське – у 200 км від Одеси.

За словами місцевих, окопи охороняють "поліцейські".

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Ймовірно, російські окупанти таким чином намагаються запобігти висадці українського десанту.

Варто відзначити, що гітлерівські загарбники теж рили окопи вздовж пляжів в 1944 році – коли союзні війська робили висадку в Нормандії ("День Д"). Але окопи війська Гітлера не врятували.

Війна в Україні – Росія перейшла в оборону

Після відведення військ з Херсона і правого берега Дніпра Росія перейшла в оборону. Сили мобілізованих не можуть забезпечити Путіну ведення наступу.

У зв'язку з цим окупанти почали робити окопи на сході України, в прикордонних з Україною російських областях, а також в Криму.

Також РФ виробляє протитанкові "піраміди", щоб уповільнити просування ЗСУ. Але, як показує практика, піраміди українським військовим – не перешкода.

Нещодавно в мережі з'явилися супутникові знімки окопів росіян в Криму. Судячи з усього, ворог продовжив рити траншеї на КПВВ "Чонгар", в північно-західній частині Криму і біля Армянська.

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