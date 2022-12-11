Російські окупанти облаштовують лінії оборони просто на кримських пляжах.
На опублікованих в мережі відео видно цілу мережу траншей в піску під час заходу в море неподалік від селища Чорноморське – у 200 км від Одеси.
За словами місцевих, окопи охороняють "поліцейські".
Ймовірно, російські окупанти таким чином намагаються запобігти висадці українського десанту.
Варто відзначити, що гітлерівські загарбники теж рили окопи вздовж пляжів в 1944 році – коли союзні війська робили висадку в Нормандії ("День Д"). Але окопи війська Гітлера не врятували.
Війна в Україні – Росія перейшла в оборону
Після відведення військ з Херсона і правого берега Дніпра Росія перейшла в оборону. Сили мобілізованих не можуть забезпечити Путіну ведення наступу.
У зв'язку з цим окупанти почали робити окопи на сході України, в прикордонних з Україною російських областях, а також в Криму.
Також РФ виробляє протитанкові "піраміди", щоб уповільнити просування ЗСУ. Але, як показує практика, піраміди українським військовим – не перешкода.
Нещодавно в мережі з'явилися супутникові знімки окопів росіян в Криму. Судячи з усього, ворог продовжив рити траншеї на КПВВ "Чонгар", в північно-західній частині Криму і біля Армянська.