Не всі загарбники встигли вивезти в Росію намародерене майно. Дехто шукає альтернативні шляхи об'їзду.

Рівень тривожності в тимчасово окупованому Криму доволі високий. Росіяни поступово пакують "чємодани".

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в коментарі 24 каналу.

За її словами, у мережі множаться Телеграм-канали, які повідомляють, де і що летить, інформують щодо протидії БпЛА, надають рекомендації, як перейти в укриття й не постраждати під час ракетної небезпеки - це непрямі ознаки того, що рівень тривожності дуже високий.

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Метушаться й окупанти, які хвилюються не тільки за себе, але й за намародерене майно. Вони намагаються переправити свої автівки й вкрадені речі на територію Росії. Перекриття Кримського моста, їх дуже занепокоїло, оскільки не всі встигли вивезти намародерене майно.

За словами Гуменюк, окупанти намагаються вишукувати альтернативні способи об'їзду, потрапляючи у зону нашого вогневого контролю.

"Бачимо, що росіяни продовжують пакувати "чємодан", який допоможе їм знайти вокзал і Росію", – підсумувала Гуменюк.

Україна готується до визволення Криму

На тлі очікуваного контрнаступу офіційні особи України публічно заявляють, що визволення Криму стане частиною цієї операції. Зокрема, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна точно деокупує Крим, а росіяни бігтимуть з півострова швидше, ніж з тимчасово окупованих Донеччини та Луганщини.

Очільник Міноборони Олексій Резніков заявив, що визволення Криму може відбутися без боїв - окупанти можуть зробити "жест доброї волі" в Криму.

Тим часом Крим готується до бойових дій. Росіяни облаштовують фортифікації, а так звана влада готує запаси води та продовольства на випадок ізоляції.

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