Окупанти стверджують, що жодні об'єкти не постраждали.

Представники окупаційної влади Криму заявили, що вночі, 7 травня, півострів атакували понад 10 безпілотників України.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развозжаєв написав у своєму Telegram, що цієї ночі сили ППО та підрозділи РЕБ нібито "відбили чергову атаку" на місто.

"1 БПЛА втратив управління і впав у лісосмузі в р-ні 5 км, уламки знайдені співробітниками МВС та МНС. Другий безпілотник був збитий над морем у районі м. Херсонес, третій над морем з боку Північного молу", - заявив він.

Відео дня

При цьому, за словами Развозжаєва, жодні об'єкти у місті не постраждали. Також у мережі опублікували фото з уламками, як стверджується, збитих цієї ночі над Кримом безпілотників.

Ситуація в окупованому Криму

Російські загарбники планують втечу з тимчасово окупованого Криму. Зокрема, топ-менеджмент представництв російських державних компаній отримав вказівку готуватися до "евакуації".

За даними ЦНС, в тимчасово захопленому Криму окупаційна влада почала процес створення запасів води й продуктів через ймовірність блокування півострова та південної частини Херсонської області.

В ОК "Південь" заявили, що громадянам Російської Федерації, які звикли жити та відпочивати в тимчасово окупованому Криму, варто звикати до звуків повітряної тривоги.

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