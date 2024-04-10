НА Бахмутському напрямку відбито 29 атак ворога, а на Навопавліському - 28.

Минулої доби Бахмутський та Новопавлівський напрямки стали найгарячішими через велику кількість намагань російських військ прорвати українську оборону.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення.

При цьому, загалом, ворог завдав 11 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 149 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Як відзначає Генштаб, на Куп’янському напрямку українськими захисниками відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Кислівка, Іванівка Харківської області та Андріївка Луганської області.

Також, на Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Водночас, на Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 29 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

Разом з тим, на Авдіївському напрямку, українськими захисниками відбито 14 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне, де той 28 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку противник 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

Разом з тим, на Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснили безуспішну атаку позицій наших військ.

"Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - сказано у зведенні.

Окремо сказано, що протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 3 засобах протиповітряної оборони окупантів.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в Силах оборони півдня України спростували інформацію про те, що російські загарбницькі війска зайшли в село Роботине і фактично закріпилися там. Зокрема, у зоні відповідальності 65 окремої механізованої бригади, яка обороняє населений пункт Работине, дійсно відбуваються регулярні сутички із диверсійно-розвідувальними групами загарбників, які заходять у село і намагаються там закріпитися. Але успіху окупанти не мають.

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