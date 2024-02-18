На даний момент невідомо, скільки людей загинуло в результаті недбалості окупанта.

Українські військові збили російський літак Су 17 лютого. Пілот підбитого борту під час падіння направив його на село в Луганській області на тимчасово окупованій території.

"Пілот російського винищувача вчора скинули кілька керованих авіаційних бомб на позиції українських захисників. А коли підсмажили вже його - думав виключно про себе, керуючи пошкодженим літаком. Тому направив літак не в поля і ліси, а в населені пункти Антрацитівської громади на окупованій Луганській області", - повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Артем Лисогор

Він зазначив, що Су впав в селі Дяково, яке знаходиться в декількох кілометрах від кордону з Росією і в окупації з осені 2014 року.

"Жителі села Дякове побачили, як цей російський винищувач вбиває цивільних. Повідомляють, що впав на вулицю, де "живе Любов Миколаївна". Про кількість жертв поки невідомо", - підсумував глава ОВА.

Знищення російських літаків - останні новини

17 лютого стало відомо, що українські захисники збили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 і один винищувач Су-35.

При цьому Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що українські воїни збили літаки РФ під час ворожих ударів керованими авіабомбами по позиціях українських військ.

Крім того, 18 лютого стало відомо відомо про ліквідації ще одного літака Росії.

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