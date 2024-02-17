Командувач ПС розкрив, у яких районах могли катапультуватися росіяни.

Командувач Повітряними силами Микола Олещук розкрив деталі знищення трьох бортів російських Су.

Поки в РФ запевняють, що "втрат нема", Олещук нагадав, що знищено Су-35С - одномісний літак та два Су-34 – двомісні.

"За радіоперехопленням, одного пілота знайшли, інших – "іщут"! Щось тут не сходиться, чи не так? Є така міжнародна супутникова пошуково-рятувальна система – Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). При аваріях, вона сповіщає про місцезнаходження персональних радіобуїв пілотів. Як бачимо, система робоча! На фото – спрацювало аж чотири Cospas-Sarsat (точки на карті)", - зазначив Олещук.

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Командувач ПС порадив росіянам шукайти "братьев" у районах, позначених на карті. "Не дякуйте", - іронічно додав Олещук.

Знищення російських літаків

Як повідомляв УНІАН, раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що вранці сьогодні, 17 лютого, українські захисники збили одразу три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35. Олещук додав, що хороші новини прийшлі зі Східного напрямку фронту.

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що українські воїни збили російські літаки під час ворожих ударів керованими авіабомбами по позиціях українських військ.

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