Українські прикордонники у складі Сил оборони України минулого місяця брали участь у близько 300 бойових зіткненнях з агресором на Бахмутському напрямку.

У лютому в районі Бахмута українські прикордонники витримали понад 1,6 тис. ворожих обстрілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він підкреслив, що прикордонники постійно відбивають атаки ворога на Авдіївському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Найскладніша ситуація спостерігається біля Бахмута.

"Попри значні втрати, противник продовжує штурм міста Бахмут та його околиць. І окупанти намагаються використати тактику виснаження та тотального руйнування. Зазначу, що у лютому прикордонники витримали понад 1 тис. 600 обстрілів, які здійснював ворог по позиціях наших хлопців. Їх інтенсивність, у порівнянні з січнем місяцем, збільшилася", - сказав Демченко.

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Речник додав, що прикордонники ліквідовують значну кількість окупантів, а також знищили десятки одиниць ворожої техніки.

"Спільно з підрозділами інших складових Сил оборони прикордонники протягом місяця брали участь у близько 300 бойових зіткненнях з агресором", - зазначив Демченко.

Ситуація в Бахмуті

3 березня поблизу Бахмута бійці Держприкордонслужби ліквідували 25 російських загарбників.

Опорні пункти прикордонних підрозділів на Донеччині активно обстрілює ворожа артилерія.

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