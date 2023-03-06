Він не став прогнозувати, чи впаде українська оборона Бахмута або коли саме це може статися.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що місто Бахмут Донецької області має більше символічне, ніж оперативне значення, і його падіння не обов’язково означатиме, що Москва змінила хід бойових дій.

"Я думаю, що місто має більше символічну цінність, ніж стратегічну чи оперативну", — сказав Остін журналістам під час візиту в Йорданію, повідомляє Reuters.

"Падіння Бахмута не обов'язково означатиме, що росіяни змінили хід цих боїв", - сказав він, додавши, що він не буде прогнозувати, чи може Бахмут впасти та коли.

Відео дня

Остін сказав, що якщо українські сили вирішать перебазуватись на захід від Бахмута, він не розцінить це як стратегічну невдачу.

Ситуація в Бахмуті

Запеклі бої за місто-фортецю Бахмут точаться з літа 2022 року. Наразі ведуться гострі дискусії щодо ймовірного виходу ЗСУ звідти. Та вони продовжують обороняти населений пункт.

6 березня 2023 року боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Володимир Назаренко заявив, що Збройні сили України завдають ворогу значних та помітних втрат на Бахмутському напрямку.

Цього ж дня, 6 березня, німецьке видання BILD, посилаючись на джерела в українських політичних колах, повідомило, що нібито між Зеленським та Залужним існують розбіжності щодо оборони Бахмута. Перший, за даними видання, наполягає на тому, щоб продовжувати боротися за місто. Другий нібито вважає за доцільне вивести захисників України звідти.

Напередодні глава Генерального штабу Великої Британії генерал Річард Даннатт заявляв, що для українських військ має сенс відійти на більш захищену лінію у Бахмуті Донецької області.

Російським військам не вдасться найближчим часом оточити Бахмут Донецької області, повідомляв Інститут вивчення війни 5 березня.

Вас також можуть зацікавити новини: