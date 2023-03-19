Чиновник відзначив, що росіяни продовжують створювати умови для поглиблення світової продовольчої кризи.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, як саме окупанти провокують світову продовольчу кризу та голод у Маріуполі.

У своєму Telegram чиновник опублікував ролик-доказ щодо відповідних "старань" окупантів. У кадрі тонни українського зерна просто розкидані по асфальту в "очікуванні", поки російський солдати безсоромно проїдуться по ньому колесами.

"Виїзд з Маріуполя на Новоазовськ в районі Сопіно. Двадцять тонн української пшениці розкидано по асфальту. Так виглядає з місця. Просто колесами по зерну", - йдеться у дописі.

Росіяни навмисне створюють продовольчу кризу у світі

Нагадаємо, що наразі влада РФ та окупанти докладають чимало зусиль для того, щоб спровокувати голод у світі та перекласти за це провину на Україну.

Ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну ворог фактично заблокував головні порти держави, через які Україна "годувала" зерном чимало країн у світі, зокрема в Африці.

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини та за участі ООН дійшли до підписання певних "зернових" угод щодо відновлення експорту української агропродукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний".

Однак протягом дії відповідних угод РФ постійно відзначалася провокаціями та порушенням домовленностей, а вже у січні 2023 року фактично заблокувала роботу "зернового коридору".

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