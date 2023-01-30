Зберігається критично низький показник виходу суден з портів – 2,5 на добу.

За минулий тиждень 18 суден експортували з портів Великої Одеси 664 тис.тонн продовольства, що на третину менше обсягів експорту за попередній тиждень.

Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури, 60 тис. тонн пшениці відправлено до Кенії, 56 тис.тонн – до Бангладеш, 60 тис. тонн соняшникової олії – до Індії.

У відомстві підкреслили, що зберігається критично низький показник виходу суден з портів – 2,5 судна на добу. Зазначається, що такий показник фіксувався ще на початку роботи "зернової ініціативи", коли обсяги експорту були незначні. Водночас кількість суден, які проходять інспекцію в Босфорі і отримують дозвіл рухатися під навантаження в українські порти, також не перевищує трьох суден на добу.

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Як підкреслили в міністерстві, в Босфорі російська сторона в спільному координаційному центрі продовжує блокувати реалізацію ініціативи і штучно збільшувати чергу судів.

"Станом на сьогодні 117 суден очікують на проведення інспекції в територіальних водах Туреччини (92 – в порти під навантаження, 25 – вже з агропродукцією). За минулий тиждень відбулося тільки 20 інспекцій при мінімально необхідних 84", – йдеться в повідомленні.

Разом з тим гальмується реєстрація суден для участі в "зерновій ініціативі": з понад 80 заявлених суден щодня росіяни без пояснення причин реєструють в середньому тільки 2-3 судна.

"Ці фактори гальмують реалізацію "зернової ініціативи": спостерігаємо зниження обсягів експорту майже на 30% в порівнянні з попереднім місяцем, а значить світ недоотримує агропродукцію в потрібному обсязі. Переважна більшість країн отримують її з величезними затримками за часом через простоїв судів в Босфорі. Очікуємо реакції партнерів по "зерновій угоді" – Туреччини і ООН", - підкреслили в Мініфраструктури.

Зараз в портах Великої Одеси під обробкою знаходиться 21 судно. На них завантажують майже 1 млн тонн української агропродукції. "Зерновим коридором" рухаються тільки 3 судна під навантаження.

За підрахунками відомства, з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 687 суден, які експортували 18,9 млн тонн українського продовольства в країни Азії, Європи та Африки. За умови стабільного функціонування "зернового коридору" цей показник мав би становити понад 28 млн тонн.

Експорт зерна під час війни:

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції по Чорному морю. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний", а також створення безпечних маршрутів.

1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

17 листопада стало відомо про продовження "зернової ініціативи" ще на 120 днів. ООН і Туреччина залишилися гарантами виконання цієї ініціативи.

26 листопада 2022 року розпочалася реалізація нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої українське продовольство експортуватимуть до країн Африки та Азії. Україна планує відправити з портів принаймні 60 суден до країн, які найбільше страждають від продовольчої кризи і потребують термінової допомоги.

У січні 2023 року саботаж РФ призвів до значного скорочення експорту зерна з України.

26 січня в Міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомили, що добова кількість виходів завантажених суден по "зерновому коридору" з українських портів впала до антирекордного показника. Протягом січня Кількість виходів суден з українських портів трималася на рівні 2,7, тобто в середньому це було по 2-3 Кораблі на день.

Наприкінці січня ситуація почала погіршуватися і добова кількість суден впала до 2,5. У Мінагрополітики підкреслили, що це обумовлено штучним блокуванням роботи "зернового коридору" з боку російських інспекторів.

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