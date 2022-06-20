Президент підкреслив, що Африка знаходиться в заручниках у Росії.

Продовольча криза у світі буде зберігатися, поки триватиме колонізаторська війна Росії проти України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Бюро Асамблеї Африканського Союзу.

За його словами, зараз Африка фактично знаходиться в заручниках у тих, хто розв'язав війну проти України.

"Ця війна може здаватися декому дуже далекою від вас і ваших країн. Але ціни на продовольство, які ростуть катастрофічно, вже занесли її додому до мільйонів африканських сімей. Так само, як і до багатьох сімей в країнах Азії, Європи, Латинської Америки. На всіх континентах болісно відчувається несправедливий і спровокований російською війною рівень продовольчих цін. Але саме для ваших країн це, на жаль, може стати особливою проблемою", - сказав Зеленський.

Президент додав, що необхідно врахувати різні фактори: зростання чисельності населення на Африканському континенті, продовження економічного відновлення після пандемії, брак внутрішніх фінансових запасів у багатьох держав, щоб купувати продовольство за значно високими цінами.

За словами глави держави, в умовах саме фізичного дефіциту на глобальному ринку деяким країнам Африканського континенту особливо складно зберегти необхідні поставки продовольства.

"Криза почалася саме 24 лютого, коли російський флот заблокував українські порти на Чорному та Азовському морях. Морський шлях - основний для аграрного сектору нашої держави. А український аграрний експорт - це одна з основ стабільності глобального ринку продовольства. Україна - один з основних постачальників пшениці, соняшникової олії, кукурудзи", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що за експертними підрахунками, від експорту українського продовольства залежить життя близько 400 млн людей у різних країнах світу.

Президент підкреслив, що якби не російська війна проти України, то не було б ніякого дефіциту на продовольчому ринку, українські фермери та аграрні компанії змогли б забезпечити в цьому році рекордний урожай, а люди в Африці, Азії та де-небудь ще у світі не страждали б від катастрофічного зростання цін на продукти.

"Ця ситуація демонструє, наскільки у світі все пов'язано. Одна війна в Європі, а саме - спроба Росії захопити нашу землю, перетворити Україну на свою колонію, стала причиною того, що всюди погіршується доступ до продовольства, зростає загроза голоду. Звичайно, ми обороняємося, звичайно, будемо захищати свою незалежність, поки не переможемо в цій війні. І, звичайно, ми вже зараз намагаємося побудувати нову логістику постачання", - зазначив президент.

За його словами, зараз на елеваторах Україна має понад 25 млн тонн зерна, на яке очікують традиційні споживачі української продукції.

Зараз налагоджується експорт залізницею і через порти сусідніх країн, щоб ще минулорічний урожай і урожай цього року зміг потрапити до споживачів.

"Але за новими маршрутами вдається направляти значно менший обсяг і за значно більший час. Це в підсумку призводить до подорожчання поставок", - уточнив Зеленський.

Глава держави додав, що тривають складні багаторівневі переговори, щоб розблокувати українські порти, однак прогресу поки немає, тому що поки не знайдено реальний інструмент, щоб гарантувати, що Росія не атакує їх знову.

"Ось чому продовольча криза у світі буде зберігатися, поки триває ця колонізаторська війна, війна Росії проти нашої держави, і поки заблоковані наші порти", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що Україна була одним з основних європейських виробників добрив, однак через нестачу сировини та загрозу ракетних ударів або руйнувань виробництво фактично зупинено.

"А частина підприємств вже знаходиться в зонах бойових дій і просто розгромлена російськими військами. Чи чули ви про це від своїх російських партнерів, з якими ви зберігаєте комунікацію? Чи Говорили вони вам саме про це? Я впевнений, вони говорять вам зовсім інші речі. Але насправді їм потрібна ця криза. Вони свідомо його загострюють. Тому, що вони намагаються використовувати Вас і страждання людей, щоб тиснути на демократичні держави, які ввели санкції проти Росії", - підкреслив глава держави.

Зеленський підкреслив, що санкційна політика спрямована лише на те, щоб Росія припинила спроби перетворити Україну на свого раба.

Крадіжка зерна з України:

30 травня 2022 року керівник офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що світової продовольчої кризи, яку провокує Росія, ще можна уникнути. За його словами, необхідно розблокувати українські порти, відправивши в Чорне море військові конвої країн-партнерів, які будуть супроводжувати зернові вантажі.

Станом на 7 червня Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому. Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі такими, які знаходяться під західними санкціями.

Держдепартамент США називав російські судна "Матрос кошка", "Матрос Позыныч" і "Михаил Ненашев" як підозрювані в перевезенні краденого зерна. Ці судна курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і Росію, і різними портами в Східному Середземномор'ї.

При цьому веб-сайти морського відстеження та експерти відзначали, що РФ приховує інформацію про залучені судна. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

Раніше стало відомо, що РФ, Туреччина, Україна та ООН підготували дорожню карту, щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається у світі через війну в Україні, винна тільки Росія.

6 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у США є докази того, що Росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.

10 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про активну фазу переговорів з пошуку рішень для подолання глобальної кризи продовольства.

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