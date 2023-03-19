Їх супроводжував конвой.

19 березня в окупованому російськими загарбниками Маріуполі помітили "гуманітарні" вантажівки з прапорами Вірменії та Дагестану.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. За його словами, після візиту російського президента у зруйнованому місті помітили колону вантажівок, яку супроводжував конвой. Також він оприлюднив відео.

"По пр. Металургів в бік Ілліча зафіксовано колону з чотирьох тентованих вантажівок з прапорами Вірменії та Дагестану і написом "Гуманитарная миссия". У супроводі конвою легкових з проблисковими маяками та прапорами "народного фронту" (політично-терористична організація "ДНР"). Чекаємо на додаткову інформацію про ще один візит топ-мразот в Маріуполь по слідах царя", - додав він.

Відео дня

Крім того, російські загарбники облаштували блок-пост Росгвардії з автозаками в районі мосту через Кальміус. Через центр Маріуполя у напрямок Мангушу рухалися п'ять вантажівок з БК та 17 з живою силою, також побільшало тягачів з танками в різних напрямах.

Візит Путіна у Маріуполь

Сьогодні у Росії заявили, що їх президент нібито прибув до зруйнованого російськими загарбниками міста та зустрівся з місцевими мешканцями.

У мережі з'явилося декілька відео, знятих у темний час, зокрема в автівці. На іншому відео жінка дякує Путіну "за перемогу" і називає побудований російськими окупантами будинок "шматочком раю". Інший чоловік каже, що залишився без нічого після початку повномасштабної війни, але тепер йому дали квартиру.

Згодом Андрющенко повідомив, що маріупольці вже ідентифікували людей, які спілкувалися з російським президентом.

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