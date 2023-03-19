Жителі зруйнованого Маріуполя впізнали на відео з Путіним своїх сусідів-мародерів.

Жителі Маріуполя ідентифікували людей, які засвітилися в пропагандистському відео з візитом Володимира Путіна в зруйноване росіянами місто. Цю інформацію опублікував у своєму Телеграм радник мера Петро Андрющенко.

Так, в одному кадрі з диктатором засвітилися:

Катерина Лоткова (1) та її чоловік Дмитро Лотков (2).

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"Під час війни і бомбардування мародерили на Курчатово", – пише Андрющенко.

Також в цьому кадрі присутній Олексій Бондаренко (3) на прізвисько "Хімік". Стверджується, що він друг сім'ї Лоткових.

На наступному кадрі видно літнього чоловіка - Миколу Лоткова, батька Дмитра Лоткова.

Також раніше УНІАН повідомляв, що маріупольці ідентифікували двох інших колаборантів, які вітали Путіна – Ірина Волосатова та Олексій Хав'яр.

Візит Путіна до окупованого Маріуполя

Вранці 19 березня російська пропаганда повідомила про візит Володимира Путіна до окупованого Маріуполя. Візит відбувся нібито минулої ночі. Стверджується, що Путін прилетів на вертольоті, а потім пересів в машину і за кермом оглянув зруйноване за його наказом місто.

Також роспропаганда показала "радісну зустріч" жителів знищеного міста з диктатором, який наказав це місто зруйнувати. Стверджується, що Путін нібито сходив в гості до однієї маріупольської сім'ї на її запрошення.

Радник голови ОП Михайло Подоляк, коментуючи цю поїздку, заявив, що "злочинця завжди тягне на місце злочину".

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