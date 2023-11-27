Двох знайшли на вулиці.

В окупованому Маріуполі лише за останні кілька днів партизани ліквідували шістьох російських загарбників.

Про це повідомляє жіночий партизанський рух на окупованих територіях України "Зла мавка". "Диверсанти в Маріуполі продовжують тероризувати військових. За останні кілька днів, за даними джерел в поліції "ДНР" і в ФСБ, загинули шестеро людей", - йдеться в повідомленні.

Двох військовослужбовців, серед яких був офіцер, застрелили на вулиці. Тіла ще чотирьох окупантів знайшли на одному з пляжів міста. "Їх зарізали. Поруч з тілами знайшли портрет Володимира Путіна. На ньому кров'ю одного із загиблих було написано: "Йдіть", - додали вони.

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Партизанський рух на окупованих територіях

Як відомо, загарбники неодноразово скаржилися на роботу українського підпілля. Вони влаштовують рейди, перевіряють телефони і вриваються в будинки, намагаючись виявити їх.

Російські окупанти заявляли про "загадкові" смерті в окупованих містах і радили своїм солдатам не брати воду і їжу у місцевих жителів.

У жовтні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що за літо і два місяці осені Маріупольський опір ліквідував понад 40 загарбників.

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