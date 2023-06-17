Місцеві викликали "поліцію", але та впоратися з загарбниками не змогла.

В окупованому Мелітополі п'яні загарбники влаштували перестрілку зі співробітниками ФСБ й комендатури, пише видання "РІА-Мелітополь".

За свідченням очевидців, росіяни заселились в одну з квартир дев'ятиповерхівок поблизу окупаційної "комендатури" і вже з 22:00 почали "гуляти". Спершу співали пісні, а згодом почали стріляти.

Місцеві викликали "поліцію", але та впоратися з загарбниками не змогла. На підмогу прибули "військова поліція", ФСБ та співробітники інших російських силових відомств.

У відповідь п'яні окупанти кричали їм про "тилових щурів" у стилі "ми ж воювали", після чого почалась стрілянина. Врешті "визволителів" спіймали - у квартирі вибили двері, усіх окупантів побили і відвезли у невідомому напрямку.

Ситуація у Мелітополі - головне

У Мелітополі Запорізької області, який був окупований військами РФ ще навесні 2022 року, постійно лунають вибухи в місцях скупчення загарбників та колаборантів. В останніх у зв'язку з цим почалася справжня паніка.

Мелітополь є частиною так званого "сухопутного коридору" росіян до Криму, тому удари ЗСУ спрямовані насамперед на логістичні шляхи ворога.

Війна в Україні - останні новини

Українські військові продовжують відбивати чергові російські атаки на східних ділянках фронту. Зокрема, відбито спроби наступів на Авдіївському, Шахтарському та Мар’їнському напрямках.

Водночас ЗСУ ведуть активний наступ на півдні. Сили оборони мають тактичний успіх, просуваються на кожному напрямку на відстань близько двох кілометрів та закріплюються там. До прикладу, на Бахмутському напрямку загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася.

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