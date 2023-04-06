Місцеві мешканці повідомляють про гучні вибухи на півночі міста та у навколишніх селах.

У Мелітополі та Мелітопольському районі пролунали кілька вибухів. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Гучно у Мелітополі та Мелітопольському районі. Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів на півночі міста та у навколишніх селах", - зазначив він.

Федоров пообіцяв повідомити подробиці згодом.

Відео дня

Вибухи у Мелітополі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованому Мелітополі активно діють сили спротиву, там майже щодня організовують підриви колаборантів, російських військових та ворожої техніки.

Зокрема, вчора, 5 квітня, в місті також пролунав вибух, до цього місцеві помітили там скупчення техніки ворога.

Згодом міський голова повідомив, що вибухала "багатостраждальна" ворожа база окупантів в районі захопленого аеродрому.

Окупанти заявили про "влучне ППО", водночас в бік аеродрому було спрямовано автівки "швидкої допомоги".

Крім того, росіяни будують нові три лінії оборони на території тимчасово окупованої Запорізької області. Загородження різних типів будуть відразу на трьох напрямках.

Нещодавно мер Мелітополя заявив, що окупанти хочуть організувати провокацію під час так званого "жесту доброї волі". Під приціл загарбників потрапили колаборанти, котрих потрібно ліквідувати при відступі.

Вас також можуть зацікавити новини: