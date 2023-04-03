Вони хочуть звинуватити у власних злочинах Україну.

Російські загарбники можуть вбити колаборантів під час втечі з окупованої Василівки Запорізької області, щоб звинуватити у цьому Україну.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі, посилаючись на дані партизанського руху українців та кримських татар "Атеш". "З життям можуть розпрощатися зрадники, які забагато знають та можуть свідчити проти рашистського режиму у судах", - повідомив мер.

За його словами, під найбільшою загрозою представники місцевих окупаційних адміністрацій та поліцаї. У їх вбивстві загарбники хочуть звинуватити Україну. "Що ж, ми давно попереджали: зрадники нікому не потрібні. За гроші продали Батьківщину, за них же і помруть", - додав Федоров.

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Окупація Запорізької області - останні новини

Як відомо, російська армія окупувала частину області та тероризує місцеве населення. Крім того, вони провели на цих територіях так званий "референдум" щодо приєднання до РФ.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, у Василівці вони облаштували катівню, де утримують проукраїнсько налаштованих людей.

За даними мера Мелітополя, вони посилили репресії на окупованих територіях, а також змушують людей отримувати російські паспорти.

Також у Генштабі повідомляли, що російські загарбники відбирають у українських фермерів зерно.

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