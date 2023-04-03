Загарбники риють окопи і зводять протитанкові загородження.

Росіяни будуть нові три лінії оборони на території тимчасово окупованої Запорізької області. Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров для Еспресо, загородження різних типів будуть відразу на трьох напрямках.

"Окупанти почали будувати три нові лінії оборони на тимчасово окупованій території Запорізької області. Перша лінія оборони проходить на кордоні Запорізької та Донецької областей. Все як завжди, окупанти риють окопи та розставляють протитанкові загородження.

Другу лінію оборони вони почали будувати між Запорізькою та Херсонською областями. Третя ж лінія оборони будується окупантами між селищем Мирне та Терпіння, які знаходяться в 10 км від міста Мелітополь", - сказав Федоров.

Відео дня

Мер Мелітополя пояснив, що такі дії від окупантів вказують на відсутність атакувального потенціалу росіян. Росіяни панічно готуються до захисту.

"Будівництво окупантами нових ліній оборони вказує на те, що в них немає жодних можливостей для якогось наступу. Вони готуються до оборони тимчасово окупованого Мелітополя. Однак я переконаний, що наші Збройні сили зможуть звільнити Мелітополь. Зараз в окупантів на тимчасово окупованих територіях тільки наростає паніка на тлі новин про наступ Збройних сил України", - додав Федоров.

Поточна ситуація на окупованих територіях

У Центрі національного спротиву повідомили, що росіяни планують вивезти українців з тимчасово окупованих територій до віддалених регіонів РФ. Це загарбники хочуть оформити за допомогою фейкових судів.

На Херсонщині колаборанти готуються до виборів. Вони повинні відбутися восени 2023-го року.

Нещодавно мер Мелітополя заявив, що окупанти хочуть організувати провокацію під час так званого "жесту доброї волі". Під приціл загарбників потрапили колаборанти, котрих потрібно ліквідувати при відступі.

Вас також можуть зацікавити новини: