Його ліквідацію разом з ще однією пташкою, літаком А-50, сьогодні підтвердив Залужний.

В мережі, на додачу до ролика про останній зліт літака А-50 РФ, поширюються кадри з покаліченим армією України бортом Іл-22.

Обидві цілі атакували повітряні сили ЗСУ ввечері 14 січня, як підтвердив це вранці Головнокомандувач військами Валерій Залужний. Як стверджує Baza, фото в мережу злили Російські воєнкори.

У кадрі видно, що крило Іл-22 все в дірках.

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"Судячи з фото, російський повітряний командний пункт Іл-22 сильно посічений осколками. У телеграм-каналах воєнкорів припускають, що це осколки від ракети ППО, і називають екіпаж літака героями", - пише Baza.

Там підкреслюють, що офіційно Міноборони РФ подію не коментувало. Хоча прес-секретар російського лідера Пєсков вже відзначався реакцією.

Як зреагував Пєсков на удари по А-50 та Іл-22 Росії

Сьогодні росЗМІ звернулися з коментарем з приводу ударів по А-50 та Іл-22 РФ до Дмитра Пєскова. Однак прес-секретар Путіна чіткої відповіді щодо них не дав. Він перенаправив журналістів з цим до Шойгу.

Пєсков натякнув, що питання "СВО" не в компетенції Кремля і що звертатися слід до Міністерства оборони Росії.

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