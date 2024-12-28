У ніч на суботу, 28 грудня, російська загарбницька армія атакує Україну дронами-камікадзе типу "Shahed". Внаслідок нальоту в Миколаєві почалася пожежа.
Командування Повітряних сил Збройних сил України попереджало, що з півдня в бік міста летить група російських безпілотних літальних апаратів. Місцеві жители повідомили, що чули в місті вибухи. Згодом очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів про наслідки атаки:
"У Миколаєві внаслідок атаки "шахедів" попередньо горить дах багатоповерхівки".
Інформація оновлюється...