У ніч на суботу, 28 грудня, російська загарбницька армія атакує Україну дронами-камікадзе типу "Shahed". Внаслідок нальоту в Миколаєві почалася пожежа.

Командування Повітряних сил Збройних сил України попереджало, що з півдня в бік міста летить група російських безпілотних літальних апаратів. Місцеві жители повідомили, що чули в місті вибухи. Згодом очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів про наслідки атаки:

"У Миколаєві внаслідок атаки "шахедів" попередньо горить дах багатоповерхівки".

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