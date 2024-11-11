Внаслідок атаки є також і постраждалі, одну жінку доставили до лікарні.

Російські окупаційні війська в ніч проти 11 листопада атакували Миколаїв ударними дронами. Повітряні сили ЗСУ заявляли про загрозу БПЛА у місті та області.

"Є пожежі в житлових будинках в місті, всі служби на місцях", - повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Близько 2:45 у обласному центрі пролунали вибухи. Близько 4 ранку Кім повідомив про загибель двох людей у місті. Також було поранено 45-річну жінку. Її доставили до лікарні.

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О 5:38 Кім додав, що кількість загиблих внаслідок атаки російських військ зросла до чотирьох осіб.

О 6:34 стало відомо, що пошукові роботи завершено - кількість загиблих зросла до 5 осіб.

"Внаслідок прильотів є пошкодження житлових будинків у різних районах міста, а також нежитлових приміщень. На одному з прильотів сталась пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. На місцях працюють наші комунальні служби. Продовжуються обстеження території поряд", - додав Миколаївський мійський голова Олександр Сєнкевич.

Війна в Україні - атаки на Миколаїв

На початку жовтня у Миколаєві було атаковано об'єкт інфраструктури. Супротивники запустили ракети типу Х-69/59. Минулося без постраждалих.

27 жовтня у Миколаївській області російські окупанти скинули вибухівку на цивільного, який пересувався на мопеді, та атакували поліцейських, які прибули на виклик.

З тих пір, у місті минуло без значних ударів. Як відомо, жовтень 2024 року став рекордним із запуску Росією ударних безпілотників - 2072 БПЛА. У зведеннях Повітряних сил відсоток збитих "шахедів" останнім часом знизився. Це пов'язано із запровадженням більш точних формулювань.

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