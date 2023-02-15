Там запевнили, що боєприпасів має вистачити на кілька місяців.

У Німеччини достатньо запасів боєприпасів для зенітних самохідних установок (САУ) Gepard, які раніше були передані Україні.

Як заявив міністр оборони Борис Пісторіус журналістам у Брюсселі, запасів боєприпасів для САУ Gepard німецького виробництва "повинно вистачити до літа", пише The Guardian.

Його заява прозвучала через день після того, як стало відомо, що влада країни підписала контракт з компанією Rheinmetall на відновлення випуску боєприпасів для Gepard.

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Німеччина вже кілька місяців намагається поповнити боєприпаси для цих установок, які Бундесвер зняв з озброєння ще в 2010 році.

Проблема з боєприпасами для САУ Gepard

Німецька САУ Gepard являє собою зенітно-гарматний комплекс, що стріляє 35-мм снарядами. Перші САУ були передані Україні у липні 2022 року.

Зенітка Gepard виявилася досить ефективною у боротьбі з іранськими дронами-камікадзе, ракетами та іншими повітряними цілями.

Однак проблемою стали поставки боєприпасів для цієї зброї. Основний виробник боєприпасів до Gepard - Швейцарія. Вона не тільки не продає Україні свою зброю, а й забороняє реекспорт з інших країн. У тому числі з Німеччини. Через це в кінці минулого року у Бундестазі заявили, що хочуть переглянути ланцюги поставок зброї через позицію Швейцарії щодо України.

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